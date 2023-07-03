Beşiktaş'taki skandalı Gürel Yurttaş açıkladı

Sadece Beşiktaş için değil bu tespitim. Türk takımlarının hepsi için geçerli.

Biz transfer yapmayı bilmiyoruz.

Aylarca ıslık çala çala geziyoruz. Yumurta kapıya gelince telaş içinde sağa sola saldırıyoruz.

Bizde transfer transfer dönemi başlayınca başlıyor çünkü. Bitince de bitiyor.

Oysa Avrupa kulüpleri için transfer hiç bitmiyor.

Adamların ekipleri var. Dünyanın dört bir yanında futbolcu arıyor. Özellikle gençler üzerinde duruyorlar.

Sadece yetenekli olmaları da yetmiyor o oyuncuların. Tepeden tırnağa her şeyini araştırıyorlar.

Biz başlıyoruz transfer döneminde ona buna saldırmaya.

Enteresandır; bir de büyük takımlarımız aynı oyunculara talip olmaz mı? Ondan sonra fiyat artıyor da artıyor.

Neyse.

Dönelim biz Beşiktaş'a.

Teknik direktör Şenol Güneş dedi ki;

- Transfer teknik ve ekonomik bir olaydır, biraz zaman alabilir. Elimizde bir kadro var, mukavelesi biten isimler vardı. Tayfur Bingöl takımına döndü, Redmond'la da görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Mutlaka stoper alacağız. Orta sahaya defansif ve ileri yönlü oyuncular arıyoruz. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sağ stoper, defansif ve ofansif orta saha ile açık forvet istiyoruz. Sol bek için de duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoper.

- Colley ve Saiss, bizim için çok önemli isimler. Saiss'in orada oynaması avantaj ama Tayyip'in sakatlığı sonrasında buraya ihtiyaç gerekiyor. Ghezzal dün takıma katıldı, durumu iyi görünüyor. Redmond'ın durumu olumlu olursa, Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk hücumdaki isimler olacak. İdeal olarak bir açık forvet düşünüyoruz ve bunu yönetimle görüşüyoruz. Geçen seneki transferleri daha da yukarıya çıkarabilmek için güçlü transferler yapmak istiyoruz.

- Şu anda hazırlık döneminde tam kadro değiliz. Aksamalarımızı, hatalarımızı hoşgörüyle karşılarım ama 27 Temmuz'dan itibaren her turu geçmek istiyoruz.

- Şu anda bizim acil sağ stoper, orta saha ve açık forvet almamız gerekiyor. Bu 3'ünü aldıktan sonrasına bakarız. Biz kadroyu 18 ideal ve aday oyunculardan oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden bir kadromuz var. İhtiyaçlar belli.

- 6-8 oynayabilecek ve 8-10 oynayabilecek oyuncular arıyoruz. İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız.

Peki transfer sihirbazı değil de transfer skandalları ortada olan (Valerien Ismael'i bulup da keşfeden) Ceyhun Kazancı ne diyor?

- Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez.

- Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz.

- Jean Onana için kulübü Lens’e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana’yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk.

Nedir bu şimdi?

Ortada somut hiçbir şey yok.

Maçlar başlayacak, beyefendi hala o şöyle bu böyle diyor?

Transferde önemli olan alacağın oyuncunun takıma uyum sağlaması. Hazırlık döneminde de kadroda olması.

Sen hala öyle de böyle diyorsun.

Neredeydin şimdiye kadar arkadaş? Şenol hocaya sormadın mı hiç bu zamana kadar ne istiyorsun diye. Küs müydün?

Böyle olmaz. Bu şekilde takım kurulmaz.

Eminim ki Şenol hoca çoktan söylemiştir istediklerini. İnsan böyle kulağının üstüne yatmaz!

Bunun adı skandaldır olsa olsa. Başka tarifi bulunmaz.