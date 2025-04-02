Beşiktaş’taki yangında hayatını kaybeden 29 kişi anıldı

Beşiktaş’taki Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi’nde bulunan Masquerade Club adlı gece kulübünün yer aldığı 16 katlı binada, 2 Nisan’da tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün, yangında hayatını kaybeden 29 kişi anısına bir tören düzenlendi. Gece kulübünün önünde bir araya gelen yakınları, kulübün girişine karanfiller bıraktı.

Olayın tanıklarından ve kulübün eski çalışanlarından Ali A., şunları söyledi:

“Ben Masquerade Club’ın eski dansçılarındanım. Burada harika insanlarla tanıştım ve birlikte güzel işler başardık. Çok fazla kayıp verdik, bu beni derinden üzdü. Olay günü ben de oradaydım. Söyleyecek söz bulamıyorum çünkü gerçekten çok değerli insanları kaybettik. Bir kıvılcım her şeyi yok etti, hepimiz o ateşle yandık. Hayatını kaybedenlerin mekânı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Her biri birbirinden özel, çok iyi insanlardı. Bir daha böyle bir kulüp olmayacak, bir daha böyle insanlarla çalışma fırsatım da. Onlarla geçirdiğim zaman inanılmaz bir deneyimdi. Hepsini tek tek çok seviyorum.”