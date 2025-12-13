Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında tek yenilgisi bulunan Bahçeşehir, 10 maçını da kazanan Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede konuk siyah beyazlılar ilk dakikadan itibaren üstünlüğü ele aldı. İlk yarıyı 46-36 önde kapayan Kartal, bir ara 20 farkı 20 sayıya çıkardı. Bahçeşehir son dakikalarda farkı düşürse de mücadeleden 95-88 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş namağlup liderliğini devam ettirirken Bahçeşehir ikinci yenilgisini aldı. Siyah beyazlılarda Devon Dotson 17, Brynton Lemar 16, Ante Zizic 12 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu. Bahçeşehir’de Hunter Hale'in 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Kartal, gelecek hafta sahasında TOFAŞ’ı konuk edecek.Bahçeşehir ise Karşıyaka deplasmanında sahne alacak.