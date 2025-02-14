Beşiktaş'tan 13 yıl sonra bir ilk!

ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Mersin Spor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka finale yükseldi. Siyah beyazlılar bu sonuçla 13 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

FİNAL 11 NİSAN TARİHİNDE

Beşiktaş Fibabanka'nın finaldeki rakibi, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla belli olacak. Final maçı, Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş Fibabanka'dan Dustin Sleva, 7 sayıyla takımının en skoreri olurken, Conor Morgan ve Kyle Allman da sırasıyla 6'şar sayıyla katkı sağladı. Mersinspor'da ise Berk Uğurlu ve Jonah Mathews, 6'şar sayıyla dikkat çeken oyuncular oldu. Diğer isimlerden Derek Needham 3, Yiğit Arslan 3, Emanuel Terry 2 ve Uros Plavsic ise 2 sayıyla oynadı.