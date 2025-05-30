Beşiktaş'tan 25 milyon euro'luk operasyon: Hedefte üç futbolcu

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında üç futbolcunun yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki milli futbolcu Salih Özcan için Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile temasa geçtiği belirtildi. Türkiye'den gelen teklife sıcak baktığı ifade edilen milli yıldıza eski takımı Köln'ün de talip olduğu iddia edildi.

Siyah beyazlı takımın Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik ve Brezilyalı 18 yaşındaki genç yetenek Rayan'la da ilgilendiği belirtildi.

Zeki Çelik için Roma'nın 6 milyon euro, Rayan için Vasco de Gama'nın 15 milyon euroluk bonservis bedeli istediği öğrenildi.