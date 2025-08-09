Beşiktaş'tan 3. Lig'e! Transfer imzaya kaldı

Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yeni statünün etkisiyle transferde önemli oranda gençlere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi gündemine aldı.

Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür'un uzun süredir takip ettiği oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten resmi onay gelir gelmez imza atacak.

Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 maçta forma giydi.

