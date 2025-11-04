VSüper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva, Necip Uysal ve Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, bu oyuncular ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır.

Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.

Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almamıştır."