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Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden ayrılık açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:42
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Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş ayrılığı açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden Gediminas Orelik’le yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna 2022-23 sezonu başında dahil olan Gediminas Orelik’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Gediminas Orelik’e takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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