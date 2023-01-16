Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden Gediminas Orelik’le yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna 2022-23 sezonu başında dahil olan Gediminas Orelik’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Gediminas Orelik’e takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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