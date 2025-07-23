Beşiktaş'tan açıklama: İşte istifadan sonra göreve başlayan isim

Beşiktaş'ta görevinden ayrılan Tevfik Yamantürk'ün yerine Divan Kurulu Başkanlığı'na Fethi Hinginar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır.



Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca Divan Başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan Divan Başkanlık Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar, Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."