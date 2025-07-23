Beşiktaş'tan açıklama: İşte istifadan sonra göreve başlayan isim

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan açıklama: İşte istifadan sonra göreve başlayan isim

Tevfik Yamantürk'ün Divan Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu.

Beşiktaş'ta görevinden ayrılan Tevfik Yamantürk'ün yerine Divan Kurulu Başkanlığı'na Fethi Hinginar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Nisan 2017 tarihinden bu yana Kulübümüzün Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, görevinden ayrılmıştır.

Tüzüğümüzün 38/2 maddesi uyarınca Divan Başkanlığı seçimine altı aydan az bir süre kalmış olduğundan Divan Başkanlık Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar, Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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