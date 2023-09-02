Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır.

Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi grup kura çekiminde Ahmet Nur Çebi'nin gözlerini kapatıp uyuduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, bu görüntüler gündem olmuştu.

Beşiktaş, görüntünün eski olduğunu açıkladı.