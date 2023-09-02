Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu açıkladı. Ayrıca kura çekimine Asbaşkan Emre Kocadağ'ın katıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimine katıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kura çekimine Asbaşkanımız Emre Kocadağ katılmıştır.

Taraftarlarımızdan sosyal medyada Kulübümüz ve Başkanımızla ilgili gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak uzun süreden beri yürütülen bu tür karalama ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi grup kura çekiminde Ahmet Nur Çebi'nin gözlerini kapatıp uyuduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, bu görüntüler gündem olmuştu.

Beşiktaş, görüntünün eski olduğunu açıkladı.

f4-mhjpwsaanwkn.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor Dünya
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman? Keşfet
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret?
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi Güncel
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı Ekonomi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı Güncel
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı