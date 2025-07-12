Beşiktaş'tan altı yabancıya güle güle: Serdar Adalı'dan rest

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan altı yabancıya güle güle: Serdar Adalı'dan rest

Transferde gaza basan Beşiktaş'ta yabancı kontenjanında yer açmak için kadroda düşünülmeyen 6 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kadro planlaması devam ediyor.

Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayarak transfere hızlı bir giriş yapan siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta 6 futbolcuyla yolların ayrılacağı belirtildi.

Siyah beyazlı kulüp, Onana, Musrati ve Zaynutdinov’dan kulüp bulmalarını isterken, Ernest Muci de iyi bir teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

Amir Hadziahmetovic için Süper Lig'den iki ekip devreye girdi. Boşnak futbolcu kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Alex Oxlade Chamberlain ile sözleşme fesih görüşmeleri de devam ediyor. Ödenecek tutarın taksitle mi yoksa peşin mi ödenmesi konusunda pazarlıklar sürerken Başkan Serdal Adalı'nın da oyuncu tarafına rest çektiği öğrenildi.

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