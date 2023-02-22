Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.

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