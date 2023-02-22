Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Beşiktaş, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme karşılaşmasında yaşanan depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyasını düzenleyeceğini duyurdu.
Beşiktaş'tan anlamlı kampanya. ''Bu oyuncak sana arkadaşım''
+
Aa
-
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.