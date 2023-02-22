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Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Beşiktaş, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme karşılaşmasında yaşanan depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyasını düzenleyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 19:44
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Beşiktaş'tan anlamlı kampanya. ''Bu oyuncak sana arkadaşım''

Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.

 

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