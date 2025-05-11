Beşiktaş'tan Anneler Günü'ne özel ilk 11

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Anneler Günü'ne özel ilk 11

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş kendi evinde küme düşen Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Siyah beyazlılar maç öncesi Anneler Günü için ilk 11'leri Beşiktaşlı futbolcuların annelerinin isimleriyle yayınladı.

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İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Yusuf

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

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