Beşiktaş'tan Anneler Günü'ne özel ilk 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ
Siyah beyazlılar maç öncesi Anneler Günü için ilk 11'leri Beşiktaşlı futbolcuların annelerinin isimleriyle yayınladı.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Yusuf
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile