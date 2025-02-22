Beşiktaş’tan Antalyaspor maçı öncesi sürpriz önlem: Bugün yola çıkacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’tan Antalyaspor maçı öncesi sürpriz önlem: Bugün yola çıkacaklar

Beşiktaş, Süper Lig’de Eyüpspor galibiyeti sonrası Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’a konuk olacak. Siyah beyazlı takım kupa maçı öncesi sürpriz bir önlem aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına Antalya'da hazırlanacak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası’nda 25 Şubat Salı günü saat 15.00’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Onvo Antalyaspor’la karşılaşacak. Siyah-beyazlılarımız, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek.

Takımımız, Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere yarın (22 Şubat) saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gidecek."

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