Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve geleceği merak edilen Arthur Masuaku için yönetim kararını verdi. Siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku ile önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin, takımdan ayrılması beklenen Demokratik Kongolu sol bekle ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı ve 31 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önereceği öğrenildi. Masuaku ile anlaşılamaması durumunda ise Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için temasların hız kazanacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 47 maçta Masuaku sezonu 1 gol, 10 asistle tamamladı. Deneyimli oyuncunun takımda kalmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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