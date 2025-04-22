Beşiktaş’tan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu: Bonservisi ile gidecek

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş’tan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu: Bonservisi ile gidecek

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara devam eden Beşiktaş’tan ayrılacak ilk oyuncu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun bonservisi ile takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümünü iyi bir şekilde tamamlayıp Avrupa bileti almak isteyen Beşiktaş'ta takımdan kiralık olarak ayrılan isimlerin durumu belli oluyor.

Siyah-beyazlılarda sezon başında ve ara transferde birçok futbolcu kiralık olarak başka takımlar gitmiş, bazı isimlerin kontratlarına satın alma opsiyonu eklenmişti.

Suudi Arabistan'ın Al Khoolod takımında sezonu tamamlayacak Jackson Muleka'nın Beşiktaş'a geri dönmesi beklenmiyor. Milliyet gazetesinde yer alan haberde Al Khoolod'un Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakıldığı ve ayrılığın gerçekleceği belirtildi.

Muleka, 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Jean Onana ve Can Keleş takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.

Bu sezon Al Khoolod'da 24 maça çıkan Jackson Muleka, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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