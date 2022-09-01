10 yıllık Beşiktaş kariyerin son veren 29 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu. Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Yıldız futbolcu Antalyaspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oğuzhan Özyakup sağlık kontrollerinin ardından kendisini Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 26 GOL 41 ASİST

Kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başlayan Oğuzhan Özyakup, oradan Arsenal'e transfer olmuştu. Daha sonra Arsenal'den Beşiktaş'a transfer olarak 10 yıl forma giyen 29 yaşındaki futbolcu birçok şampiyonluk elde etmiş ve oldukça formda sezonlar geçirmişti.

2012 yılında Arsenal'in U21 takımından 500 bin Euro bedelle transfer olan Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de Beşiktaş'la 226 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol ve 41 asist katkısı yaptı.

Türkiye A Milli Takım formasını da 43 kez giyen Oğuzhan Özyakup, 1 gol attı. Bu gol de doğduğu ülke olan Hollanda'ya karşı atıldı.