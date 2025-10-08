Beşiktaş'ın başında toplam 29 maça çıkan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, sezon başında alınan kötü saha sonuçları nedeniyle görevinden olmuştu.

Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

SOLSKJAER UEFA'DAKİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2 ay boşta kalan Solskjaer UEFA bünyesinde çalışmaya başladı.

Solskjaer'in Beşiktaş öncesinde çalıştığı görevine geri döndüğü ve UEFA'da maç analisti olarak çalışacağı öğrenildi.

VAN BRONCKHORST DA UEFA ANALİSTİ OLARAK İŞ BULMUŞTU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da siyah beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra UEFA maç analisti olarak bir süre çalışmış ve sonrasında bu sezon başında Liverpool'da Arne Slot'un yardımcı antrenörü olmuştu.