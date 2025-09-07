Beşiktaş'tan ayrıldı, Süper Lig ekibine imzayı attı!

Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde Ernes Muçi’nin Trabzonspor’a kiralanmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Tayyip Talha kiralık olarak Süper Lig ekibinin yolunu tuttu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Beşiktaş, 25 yaşındaki milli stoper Tayyip Talha’yı 1 yıllığına Gaziantep FK’ya kiraladı.

tayyip-talha.jpg

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Tayyip Talha Sanuç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

