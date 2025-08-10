Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤️????



The left-back signs a two-year contract and becomes the Club’s 10th summer signing. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 10, 2025

BEŞİKTAŞ'A DUYGUSAL VEDA

Transferinin resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından siyah beyazlılara veda eden Masuaku şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek ve kulüp ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnișleri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum. Bol şans."

108 MAÇA ÇIKTI

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.