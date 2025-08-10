Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı

Beşiktaş'la yollarını ayıran Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderaland'e imza attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'A DUYGUSAL VEDA

Transferinin resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından siyah beyazlılara veda eden Masuaku şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek ve kulüp ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnișleri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum. Bol şans."

108 MAÇA ÇIKTI

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

Son Haberler
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu