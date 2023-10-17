Beşiktaş'tan Barış Alper itirafı: Eski yönetici açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Takım'da oynadığı futbolla takdiri kazanan Barış Alper Yılmaz, formunu yükseltmeye devam ediyor.

Hırvatistan maçında ilk 11 başlayan Barış Alper, maçın tek golünü atarak 3 puanı getirmişti.

Kerem Aktürkoğlu da Letonya ile Konya'da oynanan karşılaşmada 1 gol ile takımın galibiyetinde pay sahibi olmuştu.

İki ismin bu performansları sonrası Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarını yanıtladı.

''KEREM GÜNDEME GELMEDİ''

Kerem Aktürkoğlu iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, ''Kerem Aktürkoğlu ismi, ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir.'' paylaşımını yaptı.

''TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞMEN GALATASARAY'I SEÇTİ''

Erdal Torunoğulları'ndan flaş bir Barış Alper Yılmaz itirafı geldi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi yaptığı paylaşımda, ''Barış Alper Yılmaz ismi ise özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.