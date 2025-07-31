Beşiktaş'tan bir Gedson Fernandes geçti

Beşiktaş'a bonservis maliyeti yıllar içinde 16 milyon avroyu bulan 26 yaşındaki orta saha, Spartak Moskova'ya transferiyle kariyerinde yeni sayfa açtı.

Rus ekibi, Gedson Fernandes'in transferi dolayısıyla Beşiktaş'a sözleşme fesih bedeli karşılığında "20 milyon 779 bin 220 avro" ödeyecek. Ayrıca, siyah-beyazlılar Spartak Moskova'dan şarta bağlı bonuslar çerçevesinde 7 milyon 272 bin 729 avro daha kazanabilecek.

TÜRKİYE KARİYERİ, GALATASARAY İLE BAŞLADI

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes'in Türkiye kariyeri Galatasaray formasıyla başladı.

Portekizli orta saha, 2020-21 sezonunun devre arasında Benfica'dan sarı-kırmızılı ekibe katıldı.

Galatasaray formasıyla kiralık olarak yarım sezon geçiren tecrübeli oyuncu, lig ve kupada toplam 18 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

YABANCI KONTENJANINA "TAKILDI

Beşiktaş'ın Şubat 2022'de transferini duyurduğu Gedson Fernandes, birkaç gün sonra yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Deneyimli orta saha, siyah-beyazlı takımın yabancı kontenjanında yer olmadığı için 2021-22 sezonunu Karadeniz ekibinde tamamladı.

Portekizli oyuncu, Çaykur Rizespor'da çıktığı 11 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA İSTİKRARI YAKALADI

Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına 6 Ağustos 2022'de Kayserispor karşısında çıktı.

Portekizli oyuncu, henüz ilk sezonundan itibaren takımın vazgeçilmezi oldu.

26 yaşındaki futbolcu, söz konusu sezonda toplamda 36 maça çıkarken, attığı gollerle 3 kez tabelayı değiştirdi.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci yılında 45 maça çıkan Gedson, 3 gole imzasını attı.

Geride kalan sezonda da 49 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı formayı son olarak bu sezonun ilk maçında Shakhtar Donetsk'e karşı giyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta toplam 131 resmi maça çıktı ve 18 kez rakip ağları sarstı.

SİYAH-BEYAZLI KULÜP BONSERVİSİNİN TAMAMINI ALDI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sayfası, Şubat 2022'de açıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibiyle 6 milyon avronun yanı sıra başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş, hafta başında 10 milyon avro karşılığında bu hakkı da Benfica'dan satın aldı.

"Kara kartal"ın kasasından Gedson Fernandes transferi için toplamda 16 milyon avro çıkmış oldu.