Beşiktaş’tan bir imza daha geldi: Mustafa Hekimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı’yla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

Bilgilendirme | Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Yeni Sözleşme İmzalandı.



???? https://t.co/jRqtPKyyCq pic.twitter.com/mNmo3tSG0a — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2025

Bu sezon 20 maçta süre alan 17 yaşındaki santrfor, 1 gol ve 1 asist kaydetti.