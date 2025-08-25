Beşiktaş'tan bir KAP daha gelebilir!

Beşiktaş'tan bir KAP daha gelebilir!

Kısa süre önce El Bilal Toure için KAP açıklaması yapan Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlıların, Juventus'ta forma giyen Tiago Djalo transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

TIAGO DJALO ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A!

Di Marzio'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti. Tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

