Beşiktaş'tan bir KAP daha gelebilir!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

TIAGO DJALO ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A!



Di Marzio'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti. Tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

