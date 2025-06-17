Beşiktaş'tan büyük tepki: Düdüğünü assın

Fenerbahçe Beko maçının ardından konuşan Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven "Basketbol Federasyonu'nun artık Beşiktaş'ın hakkını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha göstermemesini istiyoruz ve hakem Yener Yılmaz'ın düdüğünü asmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAKEM YENER YILMAZ BEŞİKTAŞ CAMİASINA DÜŞMAN"

Hakem Yener Yılmaz'ın performansını eleştiren Özkan Arseven konuşmasına şöyle devam etti: “Skandal hakem yönetimiyle Beşiktaş camiasına ne kadar düşman olduğunu gösteren hakem Yener Yılmaz artık haddini aşarak haksız yere 3 kez doğru 'challenge' görerek, sahadaki 3 hakemin görmeyerek kenardan bir hocanın yakalaması sonrası bahsettiğimiz hakem, hocamızı atmıştır. Oyuna direkt olumsuz katkısı olmuştur. TBF yetkilileriyle defalarca görüştük. Böyle kararlar veren hakemi, nasıl bu maçta görevlendiriliyor kulüp olarak bunu soruyoruz.

"HAKEMİN DÜDÜK ASMASINI BEKLİYORUZ"

TBF'nin artık Beşiktaş'ın haklarını yiyen bu tarz hakemlere müsamaha tanımamasını istiyoruz. Hakem Yener Yılmaz'ın düdük asmasını bekliyoruz. Tamamen bu takımın hakkı yenmiştir. Tamamen Beşiktaş'ın aleyhine çalınan düdüklerle haksız bir şekilde takımımız mağlup olmuştur. Biz sezon başından beri terimizin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kollanmak değil adalet bekliyoruz. Adaletli maçlarda Beşiktaş'ın neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bu akşam yaşamış olduğumuz hakem skandalına TBF'nin son vermesini bekliyoruz.”

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yönetici Özkan Arseven'in açıklamalarının ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun parkesi ile tribünü, Türk basketbol tarihine kara bir leke olarak geçecek skandallara ev sahipliği yapmıştır.



Kulübümüze karşı düşmanca duygular beslediğini her fırsatta adaletten fersah fersah uzak kararlarıyla göstermekte beis görmeyen Yener Yılmaz, Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçının ilk yarısında üç kez challenge hakkını kullanan ve üçünde de haklı çıkan Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i, kafasında önceden tasarladığı oyunu sahneye koymak suretiyle haksız bir şekilde oyundan atarak basketbol hakem camiasının yüz karası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.



Aynı Yener Yılmaz, rezil kararının hemen ardından Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i sahayı hemen terk etmezse yetkisi olmadığı halde maçı bitirmekle tehdit etmiştir.



Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, kulübümüze düşmanlık yaptığı artık sağır sultanın bile malumu olan bu şahsı parkelerden uzak tutmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.



Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçında ikinci bir skandal ise tribünde meydana gelmiştir.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, maç boyunca sporcularımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ağza alınmayacak ifadeler kullanan taraftarlarını misafirperverlik gereği susturmaya çalışmak yerine tam aksi şekilde davranarak tıynetini ortaya koymuştur.



Bir yöneticiye hiçbir şekilde yakışmayan eylem ve söylemlerde bulunan, kazanmak için her yolu mübah görme çiğliğinde bulunan Sertaç Komsuoğlu’nu şiddetle kınıyoruz.



Beşiktaş JK olarak;



Türk basketbolunun utanç kaynağı Yener Yılmaz’ı parkelerde görmek istemiyoruz.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu’nu misafirin nasıl ağırlanması gerektiğini öğrenmesi için serinin evimizde oynanacak maçlarına davet ediyoruz.