Beşiktaş'tan Depay bombası! Bu kez iş ciddi...

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Depay bombası! Bu kez iş ciddi...

Transferde büyük oynayan Beşiktaş yeni bir hamleye daha hazırlanıyor.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş yine ses getirecek bir hamle hazırlığında.

Depay için girişimler başlayacak

Siyah Beyazlı yönetimin bir süredir gündeminde yer alan Hollandalı yıldız Memphis Depay için resmi girişimlerine başlaması bekleniyor.

Corinthians'tan ayrılmak istiyor

Avrupa futboluna dönmek üzere sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Corinthians'tan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Brezilya'da çıktığı 43 maçta 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Transfer ihtimali bu kez yüksek

Yıllarca transfer dönemlerinde Süper Lig'in 4 büyük kulübüyle adı anılan Memphis Depay'ın transfer ihtimali bu kez hiç olmadığı kadar yüksek.

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