Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen karşılaşmayı galibiyetle tamamlayamadı.

KIRMIZI KART MAÇIN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Mücadelenin ilk yarısında El Bilal Toure’nin VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmesi karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra skor üstünlüğünü koruyamadı ve Trabzonspor’un geri dönüşüne engel olamadı.

SERGEN YALÇIN’DAN HAKEM TEPKİSİ

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan’ın yönetimini eleştirdi. Deneyimli teknik adam, sahada “tiyatro oynandığını” ifade ederek hakem kararlarından memnun olmadığını dile getirdi.

BEŞİKTAŞ’TAN İMALI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Beşiktaş Kulübü de maç sonrası sessiz kalmadı. Siyah-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından Sergen Yalçın’ın açıklamalarını paylaşırken VAR kararıyla verilen kırmızı karta göndermede bulunan imalı bir görsele yer verdi.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın: Bugün futboldan ziyade bir tiyatro oynandı! pic.twitter.com/DzrhZ62O8T — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 14, 2025

DERBİNİN ARDINDAN TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Karşılaşmanın ardından özellikle kırmızı kart pozisyonu ve VAR müdahalesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş cephesinin tepkileri sonrası gözler bir kez daha hakem kararlarına ve VAR uygulamalarına çevrildi.