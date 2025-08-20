Beşiktaş'tan dev hamle! Milli forvet bavulunu topladı

Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un ayrılığı ve Mustafa Hekimoğlu'nun tekrar eden sakatlığı sebebiyle forvete takviye yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ PORTO İLE GÖRÜŞÜYOR

Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bu bölgeyi yerli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah beyazlı yönetim, Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ün transferi için girişimlerine başladı.

DENİZ GÜL KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş Deniz Gül'ün kiralık transferi konusunda önemli bir mesafe katetti. 21 yaşındaki 1,90'lık santrforun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Hammarby'den transfer edilen Deniz Gül Porto formasıyla çıktığı 23 maçta toplam 605 dakika süre aldı ve 2 kez ağları havalandırdı.

Deniz Gül ayrıca Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'da 3 maçta şans buldu.