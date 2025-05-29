Beşiktaş'tan dört gence yatırım

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan dört gence yatırım

Son dönemde altyapısından Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi isimler yetiştiren siyah-beyazlılar 4 genç futbolcuyu daha profesyonel yaptı.

Beşiktaş, genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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