Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, dün oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla resmen başlarken Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Kanat hamlesiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasına yazdığı Jadon Sancho transferinde önemli gelişme kaydetti.

BEŞİKTAŞ JADON SANCHO İÇİN MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Jadon Sancho'nun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşma sağladı. Serdal Adalı yönetimi, İngilizlerin 10 milyon euro talebini kabul etti.

MAAŞ TALEBİ DUDAK UÇUKLATTI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren, bir önceki sezon ise Borussia Dortmund'da kiralık oynayan Jadon Sancho, Bundesliga devine dönmek istiyor. Fakat Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Sancho'nun transferini bekletiyor. Bu süreçte devreye giren Beşiktaş, oyuncuya teklifini yaptı.Jadon Sancho, Siyah-Beyazlılar'ın 6.5 milyon euroluk önerisine karşılık, 10 milyon euro yıllık ücret talep etti. Fakat Serdal Adalı, bu maaşı fazla buldu. Taraflar arasında yapılacak yeni görüşmede bir pazarlık daha yapılacak.

