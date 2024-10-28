Beşiktaş’tan Dybala bombası. Derbi sonrası harekete geçecekler

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın yıldız bir oyuncuyu daha transfer etmek istediği ortaya çıktı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar Roma forması giyen Paulo Dybala için harekete geçiyor.

Çıkan haberlere göre, siyah beyazlı yöneticiler, Galatasaray derbisi sonrası İtalya’ya giderek transfer görüşmesi yapacak. Arjantinli yıldızın devre arasında ya da sezon sonunda Beşiktaş’a gelebileceği konuşuluyor. Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

2022 yılından bu yana Roma forması giyen Dybala, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol attı.

İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek.. Ligde bugün derbide lider Galatasaray ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı..

FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Beşiktaş’ın transfer hedefi olan Dybala’nın adı Jose Mourinho’nun gelişi sonrası Fenerbahçe ile anılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, Roma’da birlikte çalıştığı Dybala ile ilgili çıkan iddiaları yalanlayarak eski takımından kimseyi istemediğini söylemişti. Ancak İtalyan medyası Fenerbahçe yönetiminin Dybala için Roma ile görüşmeyi planladığını yazdı.