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Yoğun bakımdaki Ersen Martin için Beşiktaş'tan sevindiren açıklama

Eski milli futbolcu Ersen Martin'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. Beşiktaş yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:44
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Beşiktaş'tan Ersen Martin için duyurusu

Yoğun bakımdaki Ersen Martin için Beşiktaş'tan sevindiren açıklama
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Beşiktaş Kulübü, aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gören Ersen Martin'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin'in durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

 

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