Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Kaynak: İHA
Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Beşiktaş'a 96-73 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Aliağa Petkimspor karşılaştı. Beşiktaş mücadeleyi 73-96 kazandı.

ALİAĞA PETKİMSPOR 73 BEŞİKTAŞ 96

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Emin Moğolkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7

Başantrenör: Burak Gören

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 28-25 (Beşiktaş)

Devre: 41-49 (Beşiktaş)

3. Periyot: 53-77 (Beşiktaş)

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