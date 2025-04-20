Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Aliağa Petkimspor karşılaştı. Beşiktaş mücadeleyi 73-96 kazandı.
ALİAĞA PETKİMSPOR 73 BEŞİKTAŞ 96
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Emin Moğolkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7
Başantrenör: Burak Gören
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 28-25 (Beşiktaş)
Devre: 41-49 (Beşiktaş)
3. Periyot: 53-77 (Beşiktaş)