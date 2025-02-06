Beşiktaş'tan Federasyona saat itirazı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. TFF'nin açıklamasına göre maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

Ancak Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Siyah beyazlılar maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etti. Siyah beyazlılar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rakiplerinin hep 16.00'da oynadığını saatin değişmesi gerektiğini belirttiler.

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

@TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor *

7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor