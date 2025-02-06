Beşiktaş'tan Federasyona saat itirazı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. TFF'nin açıklamasına göre maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda cumartesi günü 19.00'da başlayacak.
Ancak Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Siyah beyazlılar maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etti. Siyah beyazlılar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak rakiplerinin hep 16.00'da oynadığını saatin değişmesi gerektiğini belirttiler.
BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ
Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
@TFF_Org
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor *
7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor
Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2025
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri ????
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur…