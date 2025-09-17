Beşiktaş'tan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası VAR tepkisi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası VAR tepkisi!

Beşiktaş, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak ile ilgili paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçının ardından Beşiktaş'tan VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki geldi.

Hafta sonu Orkun Kökçü'nün VAR uyarısıyla kırmızı kart gördüğü Beşiktaş-Başakşehir maçında da VAR koltuğunda oturan Onur Özütoprak ile ilgili paylaşımda bulunan siyah beyazlı kulüp, "Ne var ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Archie Brown'un İbrahim Kaya'nın ayağına bastığı pozisyona dikkat çektiği VAR hakemi Onur Özütoprak'a yönelik paylaşımı şu şekilde:

