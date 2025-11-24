Curaçao Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cor Pot, teknik direktörleri Divk Advocaat için çarpıcı açıklamalar yaptı. Pot, Advocaat'ın verdiği kararların tahmin edilemediğini söylerken, Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcıya teklif yaptığını dile getirdi.

İşte Cor Pot'un o sözleri:

"Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki yine dönerler."

Dick Advocaat 2017-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.