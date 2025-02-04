Beşiktaş’tan flaş hamle: Sörloth ile el sıkıştılar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi. Kadrosunda bulunan Cher Ndour, Al Musrati, Onana gibi isimleri göndererek hem bütçe hem de yabancı kontenjanı açısından eli rahatlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardı.



Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı.



Yıldız oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile kiralık görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.



29 yaşındaki golcü sezon başında 32 milyon euro Villarrel'den karşılığında Atletico'ya transfer olmuştu. Bu sezon 29 maçta görev alan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti.