Beşiktaş’tan flaş karar: Mahkemeye gittiler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Divan Kurulu toplantısında flaş kararı açıkladı. Adalı, geçmiş dönemdeki usulsüz harcamalar konusunda hazırlanan denetim raporlarını savcılığa verdiklerini duyurdu.

Adalı yaptığı konuşmada başta futbol olmak üzere çok sayıda branşta 1 yılda ortaya çıkan büyük zararları açıkladı. Adalı tüm altyapı ve amatör branşlarda toplam zararın 739 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Adalı’nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantı olsaydı 'Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var' derdim. Seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.

Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz.

"Kulübe geldiğimizde her yerde kaos ve çok başlılık vardı. Sporcularımızda aidiyet sıkıntısı vardı. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak için çalışıyor."

İlk işimiz Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. Bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.

Futbol A Takımına, mayıs-aralık ayları arasındaki toplam yükümlülüğümüz 45 milyon euro. 2 milyara yakın. Hentbolda 10 milyonluk zarar 88 milyona, voleybolda 3 milyonluk zarar 100 milyona çıkmış. Hepimiz futbola yoğunlaşmışken diğer taraflarda da olanlar olmuş, yapılanlar yapılmış.”

DENETİM RAPORLARI SAVCILIĞA VERİLDİ

"Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Birilerini hedef haline getirmek, töhmet altında bırakmak değildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız.



Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık."