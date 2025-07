Beşiktaş'tan Shakhtar maçı sonrası flaş karar: Yönetim biletini kesebilir!

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yönetimin radikal bir kararın eşiğinde olduğu öne sürüldü.

SHAKHTAR MAÇI YÖNETİMİ RAHATSIZ ETTİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Shakhtar maçından sonra ciddi rahatsızlık oldu. Önümüzdeki dönemde teknik direktör konusunda her an her şey olabilir." sözleriyle Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine işaret etti.

SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon ocak ayında göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer siyah beyazlı ekibin başında toplam 23 maça çıktı ve 1.73 maç başına ortalama puan yakaladı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE KALDI

Norveçli teknik adam, son maçta takımın gösterdiği performanstan dolayı eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.