Beşiktaş'tan flaş karar. Siyah Beyazlı yöneticilerden görülmemiş hamle

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı. Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.



ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAKLAR

Skorer'in haberine göre; Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FIFA'ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesini atmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı. "TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay'ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık" diyen siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladılar.



"LİGİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ"

Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladığını ifade eden Beşiktaş yöneticileri, "Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız" diye konuştukları öğrenildi.

Siyah beyazlılar kutlamanın ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda henüz bilgi vermemekle birlikte, söz konusu organizasyonun sezonun son haftasında İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.