Rota Fransa'ya kırıldı. Beşiktaş'tan flaş transfer iddiası

Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya kırdı.

Fransız basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen Jean Lucas ile ilgilendiği aktarıldı.



Beşiktaş'ın, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.



TRANSFERDE RAKİPLER DE VAR

Jean Lucas ile Troyes ve Espanyol'un da ilgilendiği öne sürüldü. Monaco'ya gelen teklifler arasında en iyisinin Espanyol'un önerisi olduğu kaydedildi.

İspanyol ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu rakamın, Monaco'nun beklediği bonservise yakın olduğu vurgulandı.



Jean Lucas, bu sezon Monaco'da sadece 10 maçta sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başladı.