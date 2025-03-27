Beşiktaş, Galatasaray derbisi için harekete geçiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ DERBİYİ ÜNLÜ BİR HAKEME İZLETECEK

Gündemde derbinin hakemi yer alırken siyah beyazlılar Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na davet edecek.

HTSpor'un haberine göre emekli hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumlarını Beşiktaş’ın YouTube kanalında paylaşacak. Ayrıca maç sırasında önemli hakem kararlarına dair değerlendirmeleri dijital kanallar aracılığıyla taraftarlara duyurulacak.

SERDAL ADALI TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.