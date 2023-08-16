Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ali Cabbarlı gönderme. Şafak Operasyonu paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarını süratle sürdürüyor.

Siyah Beyazlı yönetim, transfer sezonunun başında sessiz olmasına rağmen kadro takviyelerini bir bir yapmaya başladı.

Beşiktaş Jean Onana, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic ve son olarak da Rashica'yı renklerine bağladı.

ŞAFAK OPERASYONU PAYLAŞIMI

Öte yandan Siyah Beyazlılar, Galatasaray ile de adı anılan Milot Rashica'yı sürpriz şekilde renklerine bağladı. Ayrıca Siyah Beyazlılar, sabaha karşı yaptığı paylaşımda "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerini kullandı.

'ALİ CABBAR' PAYLAŞIMI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Beşiktaş daha sonra ise kartal pençesi ve tüylerinin gösterildiği bir video paylaştı. Videonun arka planın da son dönemin popüler şarkısı "Ali Cabbar"ın çalması da Siyah Beyazlı taraftarların dikkatini çekti.