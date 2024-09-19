Beşiktaş’tan Galatasaray’a çok konuşulacak sponsorluk çıkışı: Ne olduğu belirsiz şirketler…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a çok konuşulacak sponsorluk çıkışı: Ne olduğu belirsiz şirketler…

Galatasaray’ın tartışmalara konu olan ve soruşturma sonrası askıya alınan forma sponsorluğu ile ilgili Beşiktaş’tan yanıt geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, “Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne olduğu belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz” dedi.

Beşiktaş, erkek basketbol şubesi için Fibabanka ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde yapılan açıklamalarda Galatasaray’ın soruşturma konusu olan forma sponsorluğu ile ilgili sözler dikkat çekti. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili on günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir” dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camiaya seslenerek erkek basketbol takımını desteklemelerini istedi. Arat, “Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum. Mevcut basketbol takım kadromuzun geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Beşiktaş sadece sponsorluk olsun diye sponsorluk yapmaz. Beşiktaş’ın saygın bir sponsoru var” şeklinde konuştu.

“NE İDİĞİ BELİRSİZ ŞİRKETLER…”

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ise yaptığı açıklamada Galatasaray’ın askıya aldığı ve soruşturma konusu olan forma sponsorluğuna dikkat çekti. Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş, demin de söylediğim gibi sadece sportif anlamda değil, sosyal sorumluluk anlamında da her konuda taşın altına elini koyan kulüplerimizin en başında geliyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Beşiktaş'ın her paydaşı bir şekilde sahada yer alıyor. Bu sponsorluk çok önemli demiştim. Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir."

Son Haberler
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
Teknolojinin nimetleri: En iyi metin oluşturan 6 yapay zeka uygulaması
İSKİ’den 19 saatlik su kesintisi uyarısı! Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da oturanlar dikkat
İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 3 ilçede 19 saat su yok
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Türkiye'yi sarsan Sıla bebek olayında yeni gelişme! 13 yaşındaki şüpheliden kıskançlık itirafı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
Tütün kaçakçılığında 1 kişi yakalandı
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi
İranlı hackerlar, Trump’ın bilgilerini Biden’a gönderdi