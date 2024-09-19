Beşiktaş’tan Galatasaray’a çok konuşulacak sponsorluk çıkışı: Ne olduğu belirsiz şirketler…

Beşiktaş, erkek basketbol şubesi için Fibabanka ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde yapılan açıklamalarda Galatasaray’ın soruşturma konusu olan forma sponsorluğu ile ilgili sözler dikkat çekti. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili on günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir” dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camiaya seslenerek erkek basketbol takımını desteklemelerini istedi. Arat, “Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum. Mevcut basketbol takım kadromuzun geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Beşiktaş sadece sponsorluk olsun diye sponsorluk yapmaz. Beşiktaş’ın saygın bir sponsoru var” şeklinde konuştu.

“NE İDİĞİ BELİRSİZ ŞİRKETLER…”

Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ise yaptığı açıklamada Galatasaray’ın askıya aldığı ve soruşturma konusu olan forma sponsorluğuna dikkat çekti. Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş, demin de söylediğim gibi sadece sportif anlamda değil, sosyal sorumluluk anlamında da her konuda taşın altına elini koyan kulüplerimizin en başında geliyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Beşiktaş'ın her paydaşı bir şekilde sahada yer alıyor. Bu sponsorluk çok önemli demiştim. Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiği belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir."