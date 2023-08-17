Beşiktaş'tan Galatasaray'a FETÖ yanıtı: Tehditlere pabuç bırakmayız

İşte Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

Bırakın bu ucuz gündem değiştirme oyunlarını ve yakışıksız kabadayı söylemlerini!

Dün Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız.

Vatan ve millet sevgimizin herkesten, her camiadan daha yukarıda olduğunu düşünüyoruz.

Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz.

Bu konuda bizimle yarışamayacak olanların söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz.

Bahsi geçen konu hakkında ilgililer arasında gerçekleşen görüşmelerde konu açıklığa kavuşmasına rağmen camiasına şirin görünmek adına böyle hadsiz bir açıklama yapılmasının amacının; sadece gündem değiştirmek olduğunu biliyoruz. Son zamanlardaki transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır."