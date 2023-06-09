Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap: Bizde haram kupa yok

Beşiktaş, Galatasaray'ın siyah beyazlı takım için yaptığı göndermeli paylaşıma cevap verdi.

"ÇEKEMEMEZLİK DÜZEYİ ÇOK YÜKSEK"

Galatasaray paylaşımında Vodafone Park'ı paylaşarak, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" sözlerini kullandı.

"HARAM KUPA YOK"

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." paylaşımı yaptı.