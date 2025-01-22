Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini 17 ile 60. dakikada Milot Rashica, 77. dakikada Rafa Silva ve 90+2'de Joao Mario kaydetti.

GALATASARAY'A GÖNDERME

İki gole imza atan Rashica attığı gollere sevinmeyerek Bolu'da yaşanan yangın faciası sebebiyle kollarına taktıkları siyah bandı gösterdi. Maçın ardından Beşiktaş resmi sitesi ise Rashica'nın bu fotoğrafını paylaşarak "Beşiktaşlı duruşu" notunu ekledi. Siyah beyazlı ekibin Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçta golü atan Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün sevinmesine bir göndermede bulundu.

SESSİZLİK ÇAĞRISI

Maç öncesinde Beşiktaş, Bolu'daki yangın faciasında ölenleri anmak için bu akşam oynanacak Athletic Bilbao maçında 1 dakika boyunca sessizlik sağlanacağını duyurmuştu.