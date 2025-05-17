Beşiktaş'tan Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgede bıracak transfer! Ole Gunnar Solskjaer dünya yıldızı golcüyü bizzat aradı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Beşiktaş'tan Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgede bıracak transfer! Ole Gunnar Solskjaer dünya yıldızı golcüyü bizzat aradı

Önümüzdeki sezon için forvete dünya yıldızı bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşı olan Alexander Sörloth ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş, santfor bölgesine daha önce ülkemizde Trabzonspor forması giyen Alexander Sölroth'u gündemine aldı. Atletico Madrid'de forma giyen ve teknik direktör Diego Simeone'nin takımda istemediği Norveçli için, Beşiktaş'tan hamle geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Sörloth için devreye girdi. Norveçli teknik adam, vatandaşına "Seni yeni projemde kilit oyuncu olarak görmek istiyorum" dedi.

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BEŞİKTAŞ'TAN ALEXANDER SORLOTH HAMLESİ

Ole, Sörloth'a Beşiktaş'ta liderlik verecek. Atletico Madrid de Sörloth'un ayrılığını ancak İngiltere veya Türkiye'den cazip bir teklif gelirse değerlendirecek. Beşiktaş, kiralamak istiyor ama İspanyollar Sörloth'u 30 milyon euro civarında bir rakama satmak istiyor.

Atletico Madrid formasını bu sezon 48 kez giyen yıldız golcü, 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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