Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması

Gelecek sezon kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın İstanbulspor'da bu sezon 16 gol, 2 asistle oynayan Gaoussou Diarra için teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz.

