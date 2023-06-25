Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı. Bonservisi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan Gedson Fernandes'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi de artmış durumda.

Oyuncuyu bırakmak istemeyen siyah beyazlılar, en az 1 yıl daha Gedson Fernandes ile yola devam etmek istiyor.

Yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmayan yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu 25 milyon euronun altındaki bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si, Benfica'nın elinde bulunuyor. Siyah beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbolcuyu 25 milyon euroya satarsa 12 buçuk milyon avroyu Portekiz ekibine verecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, 3 kez fileleri sarsarken 7'de asist yaptı.