Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı. Bonservisi belli oldu

Gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes için Beşiktaş kararını verdi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı. Bonservisi belli oldu

Editör: Barış Atakan

Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplayan Gedson Fernandes'e Avrupa'dan birçok takımın ilgisi de artmış durumda.

Oyuncuyu bırakmak istemeyen siyah beyazlılar, en az 1 yıl daha Gedson Fernandes ile yola devam etmek istiyor.

Yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak bakmayan yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu 25 milyon euronun altındaki bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si, Benfica'nın elinde bulunuyor. Siyah beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbolcuyu 25 milyon euroya satarsa 12 buçuk milyon avroyu Portekiz ekibine verecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, 3 kez fileleri sarsarken 7'de asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu Dünya
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor Siyaset
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada Güncel
TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi Dünya
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu Spor
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok Güncel
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor Teknoloji - Otomotiv
NASA'dan deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda doğabilecek sorunlar animasyonu: İklim değişikliği geliyor